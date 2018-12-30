(كازا )..ليس وكراً للمحرمات ..نيابة جنوب بنغازي تبريء الجميع النيابة أفرجت عن المقبوض عليهم بدون أي ضمانات مالية أو شخصية وأغلقت ملفها نهائيًا

أخبار ليبيا24- خاص

علمت “أخبار ليبيا24” أن نيابة جنوب بنغازي قررت اليوم الأحد إخلاء سبيل العاملين في مقهى “كافي كازا” لانتفاء الجريمة بدون أي ضمانات مالية أو شخصية بعد القبض عليهم عقب مداهمة المقهى يوم الخميس الماضي.

وقال مالك المقهى نبيل الهمالي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”لم أشك يومًا في نزاهة وعدالة القانون الليبي، وتم الإفراج عن الجميع دون أي ضمانات لعدم وجود جرم”.

وأضاف الهمالي :”أن الإفراج تم بأمر من رئيس نيابة محكمة الجنوب وعضو النيابة أحمد القطعاني ويتم اتخاذ الإجراءات الشكلية لإغلاق الملف ولا وجود لقضية من الأساس”.

وتابع مالك المقهى:” فرحتي لن تكتمل حتى يتم الإفراج عن أخي قيس، فعندما تمت مداهمة المقهى حدث نقاش بين أخي والضباط المشاركين في عملية المداهمة فتم إيقافه على إثره بحجة مقاومة رجال الأمن في الوقت الذي كان مدافعا عن أعراض الفتيات في المقهى”.

وأضاف الهمالي :” أشكر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف على تفهمه للأمر، وعلى وقوفه في جانب الحق مع المواطن، دون إغفال لدور الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن والأمان في المدينة”.

وقال مالك المقهى “افتتاح المقهى – المقهى العائلي – سيكون خلال الأيام القليلة الماضية، ولم ولن يكون مكانًا لممارسة أي أعمال تنافي إسلامنا وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا، فهو مقهى الجميع دون استثناء في حدود الأدب”.

وطالب في تصريحه كل وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي بألا ينجروا وراء الإشاعات المغرضة، مؤكدا أن ماطالهم من تشويه وإشاعات غير صحيح.

يشار إلى أن الوحدات التابعة لوزارة الداخلية من النجدة وحماية الآداب المشاركة في الخطة الأمنية في بنغازي، داهمت الخمس الماضي أحد المقاهي المعروفة في المدينة خلال حفلة وصفتها بالـ (ماجنة) مختلطة بين الذكور والإناث.

وأعقبت عملية مداهمة المقهى – الذي شهد لقاء تعارف بين مجموعة من الفتيات – تباين في الآراء بين مؤيد لهذه العملية وآخر رافض لها حيث أكد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أنه سيتم إطلاع الجميع على تقييم ماحدث أثناء المداهمة مبديًا استعداده للاعتذار إن كان هناك مايوجب الاعتذار.

وأضاف المستشار بوشناف :”لن نتردد في الذهاب إلى كل واحدة من بناتنا في بيتها إن كان فيما حدث إساءة أو خروج عن مقتضيات حفظ الأمن، ثقتنا في حُسن تربية بناتنا الحاضرات أمس وحُسن منبتهن بلا حدود”.