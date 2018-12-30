فورة معارضي مداهمة كافي نسائي..تشعل “بركان الداخلية” في بنغازي قيام أفراد لأحدى العائلات المعروفة في المنطقة "عائلة الحول" يقومون بتصنيع الخمور والمتاجرة فيها

أخبار ليبيا24

داهم قسم النجدة بنغازي أمس السبت مصنعاً للخمور في منطقة الماجوري، وضبط مجموعة أشخاص من ذوي السوابق يتاجرون فيها، بحسب مكتب الإعلام الأمني في القسم.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني في قسم النجدة إسماعيل الرملي إن معلومات وردت إلى القسم مفادها قيام أفراد لأحدى العائلات المعروفة في المنطقة “عائلة الحول” يقومون بتصنيع الخمور والمتاجرة فيها .

وأضاف:” وعليه تم خروج دوريات النجدة وبإسناد من الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وتم مداهمة المكان حيث تم العثور على كميات كبيرة من البراميل المعبأة بالخمور تخص أفراد تلك العائلة، وتم تحريزها وإتلاف المصنع بعد أخذ الإذن” .

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه المداهمات جاءت كردود فعل على ما قامت به جهات أمنية تتبع وزارة الداخلية من مداهمة كافي نسائي في الفويهات ليلة الخميس الماضي مما أثار هجمة شرسة على الوزارة .

وطالب معارضوا مداهمة الكافي الأجهزة الأمنية أن يصبوا حملاتهم على أوكار الفساد والمجون والتي بحسب وصفهم تقع داخل استراحات ومزارع في مناطق سيدي فرج، كما أشاروا إلى وجود تجارة علنية للخمور والمخدرات بأنواعها في مناطق عدة في المدينة غض الطرف عنها.