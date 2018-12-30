النجدة تصر على موقفها وتؤكد ضبطها أوراق تستعمل للقمار في مكان مجهز للرقص في بنغازي

النجدة تصر على موقفها وتؤكد ضبطها أوراق تستعمل للقمار في مكان مجهز للرقص في بنغازي وعند الدخول للمقهى وجد مكان مجهز لممارسة القمار ومكان لرقص الرجال والنساء

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف قسم النجدة بنغازي، عن ملابسات مداهمة إحدى مقاهي المدينة في منطقة بلعون، والتي حدثت يوم الخميس الماضي، ضمن الخطة الأمنية الجديدة في المدينة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بقسم النجدة – عبر صفحته على فيس بوك – أنه وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب عن وجود مقهى نسائي معد للفجور وبداخله مكان مجهز لممارسة القمار في محل عام ومعرض للجمهور بداخله شباب ونساء يقومون بحفلات راقصة وغناء.

وأضاف، أنه بناء على تلك المعلومات جرى التنسيق مع النيابة العامة، وبالتعاون مع قسم النجدة، وعند الدخول للمقهى وجد مكان مجهز لممارسة القمار ومكان لرقص الرجال والنساء.

وأكد قسم النجدة بنغازي أنه تم ضبط عدد 7 شباب كانوا متواجدين داخل الاحتفال، ومواد وأوراق تستعمل في القمار، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات حيالهم.

وكان قد أكد مالك المقهى “نبيل الهمالي” في تصريح خاص لـ” أخبار ليبيا24″، أن ما حدث من حملة تشهير وتشويه كبيرة، عقب مداهمة مقهى “كازا” بها لغط كبير، مطالبًا الجهات المختصة بالإفراج عن المحتجزين فورًا.

وقال “الهمالي”، إنه تم القبض على شقيقيه الاثنين، و خمسة شباب من العاملين، وأن الحفل لم يكن مختلط، كما أشيع، لافتا إلى أنه خلال تفتيش المقهى لم تتم مصادرة أي ممنوعات.

وأوضح صاحب المقهى، أنّ التجمع كان في مكان عام، لم يحمل أي شيء ضد العادات والتقاليد، مشيرًا إلى أنّ كل ما تمت مصادرته من المقهى هي لعبة الأونو ومنظومة المحلّ التجارية.

وتعقيبًا على ذلك، أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تكليفه لإدارة مكافحة جرائم الآداب بتقديم إيضاحات عن حادثة المقهى.

وأوضح بوشناف، أن الآداب العامة مصانة بالقانون وواجبات الإدارة تنفيذ النصوص في هذا الجانب دون المساس بحرمة الحياة الخاصة، الأماكن العامة والمفتوحة للجمهور تخرج عن مفهوم الخصوصية.

وقال وزير الداخلية “سنطلعكم عن تقييم ما حدث يوم الخميس، وسنعتذر إن كان هناك ما يتوجب الاعتذار، ولن نتردد في الذهاب إلى كل واحدة من بناتنا في بيتها إن كان فيما حدث إساءة أو خروج عن مقتضيات حف الأمن”.