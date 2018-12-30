نجاح أول ثلاث عمليات جراحة قلب مفتوح للأطفال في طبرق بطاقم ليبي

نجاح أول ثلاث عمليات جراحة قلب مفتوح للأطفال في طبرق بطاقم ليبي طاقم العملية الطبية وجدان والطبيب أنيس وهم من مدينة طبرق ومن أطباء المركز، إضافة طاقم تخدير من بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي إن إن طاقم طبي ليبي من مدينة طبرق نجح في إجراء 3 عمليات جراحة قلب مفتوح لثلاثة أطفال.

وأضاف الجالي لـ”أخبار ليبيا24″ أن طاقم العملية الطبية وجدان والطبيب أنيس وهم من مدينة طبرق ومن أطباء المركز، إضافة طاقم تخدير من بنغازي، لافتا إلى أن الأطفال من تاجوراء وزليتن وبنغازي.

وأوضح مدير المركز الطبي أن الطاقم الأمريكي لجراحة القلب المفتوح أجرى 7 عمليات جراحية للأطفال وهي تماثل الثلاث عمليات التي أجراها الأطباء الليبيين.

وأشار الجالي إلى أنه بعد أسبوع سوف يعود طاقم التخدير من بنغازي وسوف نعود للاستمرار لإجراء عمليات قلب مفتوح مماثلة.

وأكد مدير مركز طبرق الطبي أن هذه العمليات الجراحية ونجاحها تعتبر هي الأولى في طبرق بأيادي ليبية سواء في العمليات وكذلك التخدير.

وتابع الجالي “لدينا قائمة انتظار كبيرة من الأطفال من كل أنحاء ليبيا حسب الزيارة ولدينا لجنة تقييم العلاج هي من تقرر إجراء هذه العمليات ونحن على استعداد لإجراء جراحة القلب المفتوح في طبرق”.

يشار إلى أن الطاقم الأمريكي للقلب المفتوح أجرى خلال زيارته لمركز طبرق الطبي أكثر من 350 عملية ناجحة .