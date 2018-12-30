بنغازي تحي الذكرى الـ50 لتأسيس المسرح الوطني واستعرض خلال الاحتفالية تاريخ المسرح الوطني منذ تأسيسه عام 1968 وحتى هذا العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أحيت مدينة بنغازي السبت، الذكرى الــ 50 لتأسيس المسرح الوطني “اليوبيل الذهبي”، وذلك بإقامة احتفالية في مقر المسرح في منطقة السلماني الغربي.

واستعرض خلال الاحتفالية تاريخ المسرح الوطني منذ تأسيسه عام 1968 وحتى هذا العام، مع ذكر أسماء المؤسسين دورهم في إحياء الحركة الفنية آنذاك.

وتخلل الحفل، عرض مسرحي فكاهي ضم عدد من النجوم الشباب، بحضور لفيف من الممثلين القدامى والمهتمين بالفن والثقافة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنون المسرحية في مدينة بنغازي تحظى باهتمام واسع من قبل سكان المدينة، المتابعين عادة لتلك المسرحيات التي تروي واقعهم بشكل فكاهي منذ زمن.