النصر يفتح حملة دفاعه عن اللقب بفوز على دارنس

النصر يفتح حملة دفاعه عن اللقب بفوز على دارنس

أخبار ليبيا24- خاص

افتتح بطل الدوري الليبي فريق النصر حملة دفاعه عن اللقب بفوز على ضيفة دارنس 2-1 الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

تقدم دارنس بهدف سريع في الشوط الأول عن طريق مهاجمه محمد جمعة وعدل النصر النتيجة عن طريق نجمه وهدافه معتز المهدي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق .

وفي منتصف الشوط الثاني نجح نجم المباراة معتز المهدي في خطف هدف فريقه الثاني ليضع النصر أول 3 نقاط في أول مباراة له.

وشهدت المباراة خروج لاعب من فررق دارنس بالبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة

يشار إلى أن مباريات فريق النصر تم تأجيلها بسبب مشاركته في منافسات دوري أبطال أفريقيا.