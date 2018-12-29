مسؤول بمتحف طبرق: غرفة عمليات “رومل” مهددة بالسقوط

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس الإدارة في متحف طبرق الوطني محمد الصاوي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن غرفة عمليات القائد الألماني إرفين رومل مهددة بالسقوط بسبب الأمطار.

وناشد الصاوي سكان طبرق ومنظمات المجتمع المدني إنقاذ معلم من معالم الحرب العالمية الثانية بالمدينة حيث تتعرض للسقوط بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين .

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن الزحف العمراني أحاط بالغرفة من كل الاتجاهات وأصبحت بالكاد ترى بالعين مابلك بدخول مياه الأمطار إليها والذي يهددها بالسقوط والتلاشي ويختفي هذا المعلم التاريخي الكبير الذي تم اكتشافه عام 1993 أثناء التنظيف.

يشار إلى أن طبرق كانت حلبة صراع لقوات التحالف في الحرب العالمية الثانية وأبرز ماخلفته الحرب العالمية الثانية لمجموعة غرف تحت الأرض بحوالي 3 أمتار استغلت في الحرب من قبل القوات المتحاربة بالإضافة إلى مكان إقامة القائد العسكري الألماني” رومل ” ثعلب الصحراء ومخبئاً له وغرفة عمليات يدير منها العمليات الحربية.