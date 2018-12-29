مصدر: لاوجود لأي اشتباكات بين الأجهزة الأمنية في درنة

مصدر: لاوجود لأي اشتباكات بين الأجهزة الأمنية في درنة لاصحة لما يتم نشره وتداوله عبر حسابات مناصري الجماعات المتطرفة عن انسحاب القوه الأمنية التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع في مدينة درنة أنه لاوجود لأي اشتباكات بين الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي أطراف مدنية في المدينة.

وأضاف المصدر أنه لاصحة لما يتم نشره وتداوله عبر حسابات مناصري الجماعات المتطرفة عن انسحاب القوه الأمنية التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي من أماكنها المكلفة بها.

ولفت المصدر إلى أن مدينة درنة تشهد انتشار الوحدات الأمنية التابعة للإدارة العامة البحث الجنائي وجهاز الدعم المركزي والبحث الجنائي – درنة في نقاط أمنيه ودوريات متحركة، بتعليمات صادره من غرف العمليات ( المختار و الأمنية ).

يشار إلى أن القوات المسلحة تحاصر آخر معاقل الجماعات الإرهابية في مدينة درنة في منطقة “المدينة القديمة” بعد معارك استمرت لأشهر.