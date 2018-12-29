الجلاء يستلم جثتين مجهولتي الهوية الجثتين تم انتشالهما من منطقة جروثة بالقرب من البرج.

أخبار ليبيا24- خاص

استلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي الجمعة جثتين مجهولتين من قبل الهلال الأحمر في المدينة مدفونتان في منطقة جروثة.

وقال المتطوع في الهلال الأحمر أحمد بن زبلح في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن الجثتين تم انتشالهما من منطقة جروثة بالقرب من البرج.

وأضاف بن زبلح أن مركز الشرطة استلم بلاغ بوجود الجثتين فتم الاتصال بقسم انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر وانتقل عدد من المتطوعين لمكان الجثتين.

وأشار المتطوع في الهلال الأحمر إلى أن عملية الانتشال كانت بحضور وكيل النيابة وأعضاء من مركز شرطة قمينس ومن ثم تم تسليم الجثتين لمستشفى الجلاء.

وشهدت منطقة جروثة مطاردة من قوات الجيش لبقايا الجماعات الإرهابية التي دحرت من منطقة عمارات الـ 12 خلال العام الماضي.