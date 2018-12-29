لاستهداف أي تحرك مشبوه…طيران ليلي في سماء الكفرة

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شهدت سماء مدينة الكفرة وضواحيها ليلة الخميس، تحليقا للطيران الحربي الليلي لطائرات “السومركيت” في سماء المدينة وضواحيها .

وأشار مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية أنه سيتم استهداف أي تحركات مشبوهة في الصحراء الجنوبية وذلك بتعليمات آمر المنطقـة عميد بلقاسم الأبعج.

وكان آمر منطقة الكفرة العسكرية اصدر الأربعاء الماضي، تعليماته بإرسال مفرزة هندسة لزرع الألغام حول السد الترابي.

وأصدر الأبعج تعليماته لآمر فرع العمليات في المنطقة بإرسال مفرزة هندسة لزرع الألغام بالسد للحد من ظاهرة التهريب ومنع دخول العدو المحتمل إلى جانب العمل على إرسال دوريات وطلب الإمكانيات لذلك .

يشار إلى أن منطقة السد الترابي الشاسعة يمر من خلالها مهربي البشر والمخدرات والعصابات المسلحة التشادية أحياناً بعد فتح ممرات في غياب دوريات القوات المسلحة، ما دفع آمر المنطقة العسكرية الكفرة للجوء إلى زرع الألغام في تلك الممرات .

وكانت منطقة الكفرة العسكرية قد أعلنت في بيان لها حول العمال الأجانب، وجهته إلى القطاعات العامة والخاصة عن مجموعة من الإجراءات وجب اتخاذها .

وشددت منطقة الكفرة العسكرية في بيانها على القطاعات العامة بضرورة إحضار كشوفات من قبلهم معتمدة حتى يتم اعتمادها من المنطقة من قبل اللجنة في المنطقة .

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد أكدت المنطقة على ضرورة إبرام عقد لدى محرر العقود مع العمالة التي في ضمانه، على أن لا تتعدى 5 أفراد، وإحضاره إلى اللجنة المختصة لاعتماده، مضيفةً أن من لم يدرج في ملف الكشوفات والعقود عليه مغادرة منطقة الكفرة فوراً .

وحددت عدم سريان هذه التعليمات والتوجيهات على الأجانب المقيمين في منطقة الكفرة لمدة تزيد عن 10 سنوات .