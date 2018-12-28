الدامجة لـ”أخبار ليبيا24″: على اتحاد الكرة وضع رزنامة واضحة وصف التوقف الطويل للمنافسات بالمشكلة الكبيرة التي سيكون مردودها سلبيا على الفرق

أخبار ليبيا24- خاص

استهجن مدرب فريق الاتحاد المصراتي جلال الدامجة توقف منافسات الدوري الليبي الممتاز.

ووصف الدامجة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن التوقف الطويل للمنافسات بالمشكلة الكبيرة التي سيكون مردودها سلبيا على الفرق.

وأشار مدرب فريق الاتحاد المصراتي إلى أن الاتحاد المصراتي توقف عن اللعب لأكثر من شهر، نطالبًا من لجنة المسابقات وضع رزنامة واضحة لمباريات الدوري.

وأوضح الدامجة أن عدد من ملاعب الكرة غير صالحة وتحديدًا ملعب الزاوية المعتمد فهو لايصلح لاستقبال المنافسات.

ويستعد الاتحاد المصراتي لملاقاة الأهلي طرابلس خلال اليومين المقبلين ضمن مباريات الأسبوع الثالث للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.