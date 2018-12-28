انطلاق قافلة شاحنات الوقود والغاز “الثانية” إلى الجنوب الليبي القافلة محملّة بقرابة 3 مليون و 94 ألف لتر من بنزين السيارات، و 2 مليون و60 ألف لتر من وقود الديزل، و80 طن متري من غاز الطهي، من مصراتة.

أخبار ليبيا24

أعلنتا المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط أمس الخميس، انطلاق قافلة وقود ثانية، تتكون من عدد 113 شاحنة في اتجاه مركز التوزيع بسبها جنوب ليبيا.

وأوضحت المؤسستان أن القافلة محملّة بقرابة 3 مليون و 94 ألف لتر من بنزين السيارات، و 2 مليون و60 ألف لتر من وقود الديزل، و80 طن متري من غاز الطهي، من مصراتة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة من طرف المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط لضمان استمرارية وصول الوقود إلى الجنوب الليبي بالأسعار الرسمية والحد من التلاعب بأسعار الوقود ومكافحة التهريب في المنطقة.

وقال ، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة:” إن إيصال المحروقات إلى أهالي الجنوب الليبي يشكل أحد أهم أولوياتنا، حيث تعمل كل من شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط مع الأجهزة الأمنية وبلديات الجنوب لضمان تزويد الجنوب بالكميات اللازمة من البنزين والديزل وغاز الطهي بسهولة وبكل شفافية”.

و أضاف أن” للمواطنين الليبيين دور رئيسي في المساعدة على منع عمليات التهريب و نشر الوعي ، وذلك من خلال التبليغ عن أية خروقات أو مخالفات ترصد في سلسلة إمداد الوقود”.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أنها ستقوم بنشر جداول الكميات المسلمة يوميا في صفحتها الرسمية على “فيس بوك” داعية كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات ترصد في عملية التوزيع، بما في ذلك التلاعب بالأسعار والبيع غير المشروع للوقود ومخالفة المحطات لأوقات العمل المحددة سلفا، و ذلك من خلال التواصل مباشرة مع البلديات المحلية أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع فيسبوك.

وتأتي هذه الشحنة في أعقاب شحنة مماثلة تم تسليمها خلال الأسبوع الماضي محملة بما يقارب 640 ألف لتر من بنزين السيارات إلى بلدية براك الشاطئ، و250 ألف لتر من بنزين السيارات إلى بلدية البوانيس، و1.7 مليون لتر من بنزين السيارات إلى بلدية سبها، و540 ألف لتر من بنزين السيارات و100 ألف لتر من وقود الديزل إلى مرزق، و420 ألف لتر من بنزين السيارات و100 ألف لتر من وقود الديزل إلى غات وأوباري.