مسؤول إعلام مشروع النهر يفند تعرض مقر النهر في الهواري لهجوم مسلح اثنان من الخارجين عن القانون أطلقا أعيرة نارية دون أن يصيبا أي أحد

أخار ليبيا24- خاص

فند مسؤول الإعلام في جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي توفيق الشويهدي ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعرض مبنى الجهاز في منطقة الهواري لهجوم مسلح الأربعاء .

وقال الشويهدي لـ”أخبار ليبيا24″ إن اثنان من الخارجين عن القانون أطلقا أعيرة نارية دون أن يصيبا أي أحد ولم يدخلا إلى المبنى أو يتسببا في أي ضرر.

وأشار مسؤول الإعلام في جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي إلى أن هؤلاء الشخصين طالبا بتوفير فرصة عمل لهما في الجهاز.

يشار إلى أن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده أن مجموعة مسلحة قامت بالهجوم على مقر مشروع النهر الصناعي في منطقة الهواري.