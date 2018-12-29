الجزء الثاني…ناجٍ من العصابات التشادية يتحدث لـ”أخبار ليبيا 24” هكذا نجوت ! عندما وصلت ذلك الجبل ومددت بصري كان المشهد مريعاً، لا شيء إلا الجبال، نعم جبال وصحاري على مد البصر

أخبار ليبيا24- خاص

في الجزء الأول من قصة الناجي من العصابات التشادية تحدثنا عن تفاصيل القبض عليهم وكيف أنهم غادروا بلدة الفقهاء بعد تقديمهم واجب العزاء في أحد أقاربهم وأنهم انطلقوا في أربعة سيارات بِقصْدِ أنْ تخفَ احتماليةُ الاعتداء عليهم أو اختطافهم ، في الجزء الثاني من قصته يسرد بطلنا مسيرة أربعة أيام من المسير على قدميه في دروب مجهولة هرباً من عصابات الحرابة التشادية دون دليلٍ أو جرعة ماء واحدة.

خرجتُ على غير هُدى بعد أن ودعتُ رفاقي، لم يكن أمامي أي شئ يدلني على طريقٍ قد تكون صحيحة ، فالمكان عبارة عن جبال صخرية سوداء ومسالك وطرقٍ متشعبة، لكن كما أسلفت استوى في نظري البقاء أو التحرك من هذا المكان، ذهبت إلى أعلى نقطة رأيتها وهي عبارة عن جبل صخري كان يصعده الخاطفون في الأيام الماضية.

عندما وصلت ذلك الجبل ومددت بصري كان المشهد مريعاً، لا شيء إلا الجبال، نعم جبال وصحاري على مد البصر، حينها رفعت يدي للسماء ودعوت ربي أن يمنحني علامة استدل بها على الطريق، كنت آنذاك في حالة صعبة حتى أن دموعي جفت ووصلت إلى أقصى حالات اليأس.

لا أدري كيف اعتبرت سقوط شهاب في السماء علامة لي من الله ، فاتبعتها وبدأت وراءها مسيرة أربعة أيام عشتها لوحدي في صحراء لم تطأها قدم إنسان، سلكتُ وادياً خمنتُ أنهم أحضرونا منه ، وتأكد لي ذلك حين رأيت آثار سيارات الخاطفين فعلمتُ حينها أني أسير على الطريق الصحيح ، انتبهت لكل تفاصيل اختطافنا لأستبين منها الطريق ؛ منها أن الخاطفين توقفوا لإصلاح عجلة إحدى سياراتهم عندما جاؤوا بنا، فوجدت آثار هذا المكان.

كنتُ أمشي في الليل حيث تكون درجة الحرارة خفيفة، أما في النهار فأسرع لأستظل بإحدى الأشجار أو الصخور الموجودة في الطريق.

يقول محمد وقد ظهر الحزن فجأة في نبرة صوته حين سألناه عن مأكله ومشربه في تلك الأيام ، أنه كان يشرب من قنينة بوله ما يبقيه حيا، كما كان يبلل بهذا البول منشفة كانت معه ويضعها على رأسه حتى يخفف عنه درجة الحرارة في النهار ، كانت تلك أكثر الأوقات ظلمة عاشها محمد في رحلته عبر المجهول لذلك يستطرد في رواياتها بتأثر قائلاً ” ظللتُ أمشي بين الجبال والصخور حتى تفرع الوادي، وكان علي أن أختار إحدى الطرق وأصابني هم وحيرة وأنا أقلب الأمر في فكري، ولكن اخترت أن أذهب شمالاً ، مشيت ليومين قبل أن تخور قواي وأجد نفسي قد أيقنت بالموت فوضعت راسي تحت ظل صخرة وانتظرت الموت.

في هذه اللحظات الوداعية سمعت صوت سيارة تقترب مني ولكنني لم استطع حتى الوقوف من أجل معرفة هوية من يستقلها، لكنهم كانوا رفاقي بعد أن وجدهم من كان يسعى لإنقاذنا من شباب بلدة تمسة والقطرون وأم الأرانب.

لقد كانت بحق لحظات عصيبة ومحزنة ، لم أعتقد يوماً أنني سأتعرض لكل هذا البؤس في بلدي ، كانت أشد اللحظات عليّ حين أتذكر أطفالي وأني قد أموت دون أن أراهم ، ولكن الحمد الله ها أنا أجلس بينهم الآن ولكن لم تفارقني صور هذه الأيام الصعبة والمريعة ، لي ولرفاقي الذين عانوا ما عانيته.

يختم محمد قصته ويواصل احتضان ابنه قبل أن يدير نظره في المكان يبادل الجالسين ابتسامة انتزعها من رحم الألم.