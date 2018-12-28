أرشيفية

العثور على جثة أحد عناصر جنائي درنة مفصولة الرأس

تم العثور على الجثة على الطريق الترابي وتعرف ( عقبة تمسكت ) بالمدخل الجنوبي الغربي من المدينة

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أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أنه تم العثور على جثة أحد منتسبي البحث الجنائي – درنة سابقا ،رحمه أنس الجازوي في منطقه ( تمسكت ) جنوب غربي المدينة.

وأكد المصدر أنه تم العثور على الجثة مفصولة الرأس “حديثا” على الطريق الترابي وتعرف ( عقبة تمسكت ) بالمدخل الجنوبي الغربي من المدينة من قبل فصيل الأول مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أثناء عمليات التمشيط، بعد سقوط قذيفة في منطقة ” وادي الناقة ” دون أي أضرر تذكر .

وأفاد المصدر أن الوحدات العسكرية التابعة لغرفتي عمليات عمر المختار والأمنية المشتركة انتشرت في الموقع بعد اكتشاف الجثة والرأس والمغطاة بالدماء.

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