مصادر تكشف لأخبار ليبيا 24 ملابسات مداهمة كافي كازا

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف عدد من المشاركات في حدث #تجمع_بنات_التويتر أن ما حدث داخل كافي كازا ليس كما اشيع وما روج له بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الأجتماعي ، حيث أوضحت المشاركة في اللقاء لأخبار ليبيا24 أن عددًا من الفتايات اتفقن على اللقاء في مكان عام للتعارف وتبادل الحديث في أحد مقاهي المدينة. و ذلك للخروج من التواصل الإفتراضي عبر الفيس بوك و تويتر إلي عالم أكثر أمن و جدية في العلاقات ، في بادره هي الأولي من نوعها في ليبيا .

احدي المشاركات في اللقاء التعارفي أوضحت لأخبار ليبيا 24 أن أختيارهم وقع علي كافي كازا ليكون مكان للإجتماع ، لقرب المكان ووقعه في شارع حيوي ومتكض أمام جامعة العرب الطبية أولاً ، و لأن المقهي يحتوي علي صالة كبيرة جدرانها من الزجاج ثانياً.

وأوضحت المشاركات، أن السلطات الأمنية جاءت رفقة أحدى السجانات، و دخلوا المكان وقاموا بالقاء القبض على الشباب العاملين داخل المكان، بحجه أن هذا الحفل مختلط و أنه إحتفالاً بعيد ميلاد سيدنا عيسي عليه السلام ” الكريسماس ” و أنهن كانن يلعبن القمار أثناء الحفلة ، مؤكدة أن ما تمت مصادرته هي لعبة الآونو وبنك الحظ ، والحفل حكر على النساء فقط وكلهن بالغات والقواصر جاؤا برفقة أمهاتهن ، و نوهت الفتاة أن ”كريسماس“ يحتفل به المسيحيين ليلة 24 ديسمبر كمناسبة دينية ، مؤكدة أنه لم تكن توجد أي نوايا بالاحتفال بعيد ديني لا يمت للإسلام بصلة و ليس من عادتنا و لا من مبادئ ديننا الحنيف.

وأضافت المشاركات، أنهن تعرضن لحمله تشهير وتشوية غير مسبوقة ، فضلًا عن السب والقذف والتحامل عليهن مواقع التواصل الأجتماعي، مشيرات أن المقهي به واجهه زجاجية كبيرة تطل على الشارع .

و في السياق ذاتة قال مالك المقهي نبيل الهمالي في تصريح خاص لخبار ليبيا24، أن ما حدث من حمله تشهير و تشويه كبيرة ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي به لغط كبير ، مطالبًا الجهات المختصة بالأفراج على المحتجزين فورًا ، مؤكداً أن خلال تفتيش المقهي لم تتم مصادرة اي ممنوعات.

وأكد الهمالي، أن تم القبض على شقيقاه الاثنين و خمسة شباب من العاملين، وأن الحفل لم يكن متخلط كما تم الترويج له، موضحاً أن التجمع كان في مكان عام، وحدث وتجمع عادي لم يحمل اي شيئ ضد العادات والتقاليد، مشيرًا إلى أن كل ما تمت مصادرته من المقهي هي لعبة الأونو و منظومة المحل التجارية .

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة أن الوحدات المشاركة في الخطة الأمنية ببنغازي بإنها داهمت أحد المقاهي المعروفة في المدينة خلال حفلة وصفتها بالـ (ماجنة) مختلطة بين الذكور والإناث.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» ليل الجمعة إن المقهى فيه حفلة ماجنة ويلعب خلالها عدد من الأشخاص القمار والرقص بمناسبة اقتراب رأس السنة الميلادية، وأن قوة من الإدارة بالاشتراك مع وحدات من قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي داهمت المقهى الواقع بالقرب من جامعة العرب الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوة صادرت كافة المعدات والآلات والنقود والنرد والورق المستخدم في لعب القمار مع ضبط صاحب المقهى والأشخاص المتواجدين به، مؤكدة على أن القوة سرحت النساء اللائي كن متواجدات في الحفلة الماجنة إلى ببوتهن بعد تثبيت الواقعة .