العيساوي “لأخبار ليبيا 24” مباراة دارنس هامه ونسعى للفوز

أخبار ليبيا 24 – خاص

يفتتح فريق النصر يوم غد الجمعه حملة دفاعه عن لقب الدوري الليبي بمواجهة دارنس على أرضيه بملعب شهداء بنينا في بنغازي، ولم يخوض النصر أي لقاء في الدوري الليبي بسبب مشاركته في دوري أبطال افريقيا

وقال مدرب النصر فوزي العيساوي إن مباراة دارنس مباراة هامه خاصة وأنها الأولي للفريق .

وأضاف العيساوي – لأخبار ليبيا 24 – نسعي بكل تأكيد لتحقيق الفوز ونتمني التوفيق للاعبين .

من جهة اخرى، طلبت إدارة نادي النصر تقديم المباراة يوم بحيث تكون السبت بسبب العودة المتأخرة للفريق من مشاركته الإفريقية إلا ان طلبها رفض من لجنة المسابقات .