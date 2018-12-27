إعادة توحيد وتنظيم الهيكل الإدارى لمصلحة الأحوال المدنية م العمل على توحيد هيكلة البناء الإدارى لكافة مكاتب المصلحة على مستوى الدولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر أن المصلحة ستشهد خلال العام المقبلة نقلة في تنظيم عملها الإداري والتنظيمي .

وفى إطار التطوير وإعادة تنظيم بناء الهيكل الداخلى للمصلحة، أعلن بالتمر أنه تم العمل على توحيد هيكلة البناء الإدارى لكافة مكاتب المصلحة على مستوى الدولة وإزالة أى تباين فى المكونات الادارية لسجلات ( الاصدار – الخدمية ) .

وأضاف بالتمر إننا نعمل جاهدين حاليا فى هذا الاطار من الرفع من مستوى الأداء الوظيفى فى كافة مكاتب المصلحة من أجل انسياب الخدمة المتقدمة بما يليق ويرتقى بالمصلحة العامة وتقديم خدمات فى يسر وسهولة لكافة الموطنين أينما كانوا .

وإننا مستمرين من أجل التطوير بتوحيد الهيكل التنظيمى للمصلحة وإعادة تنظيمها وتطويرها على المستوى الوظيفى والخدمى ولوجستيا بأحدث التقنيات وذلك بعد عدة سنوات من الفوضى ومن اجل الحفاظ على الهوية الليبية وكافة المستندات التى تخص الهوية الليبية ، مؤكدا اننا خلال العام القادم ستشهد المصلحة نقلة أدراية تنظيمية مختلفة تمام تحقق للمواطن كل مايحتاجه من معاملات مستندية خاصة بهويته ورقمه الوطنى من اى مكان حيثما يكون وفى أسرع وقت دون عناء او تعب .