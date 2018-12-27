القبض على أحد تجار الخمور في مدينة بنغازي
تعرضت المجموعة للمقاومة الشديدة مما أدي إلى اتلاف أحدى المركبات الآلية
أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد مدير مكتب الاعلام الأمني في قسم النجدة بنغازي أسماعيل الرملي القبض على أحد تجار الخمور والمطلوب في العديد من القضايا الجنائية من قبل قوات الأمن في مدينة بنغازي .
وأفاد الرملي – لأخبار ليبيا 24 – أنه في أطار التعاون المتبادل بين الأجهزة الامنية وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب العامة عن وجود تجمع مخل بالآداب العامة .
وأوضح أنه تم التنسيق مع قسم شرطة النجدة وخروج قوة مشتركة بين القسمين وتم مداهمة التجمع في منطقة المساكن خلف الملاعب .
وقال إنه عند وصول قوات الأمن اتضح أن تجار المخدرات بحوزتهم أسلحة نارية، حيث تعرضت المجموعة للمقاومة الشديدة مما أدي إلى اتلاف أحدى المركبات الآلية .
وأشار إلى أنه تم تبادل إطلاق النار لم تسفر عن إصابات بشرية بين قوات اللأمن أو الجناة، لافتًا إلى أنه تم ضبط احد التجار الملقب ( تكسي المساكن ) الذي يقوم بتوزيع الخمور في مركبته الخاصة “لانسر بيضاء اللوان” .
ولفت مكتب الاعلام الأمني في قسم النجدة بنغازي إلى أنه تم تحريز مابحوزة الجاني من خمور وسلاح نوع (كلاشن كوف) والانتقال به للقسم .
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب إعلان وزير الداخلية حالة الطوارئ في مدينة بنغازي وضواحيها للقضاء على كافة الخارجين عن القانون .