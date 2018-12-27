القبض على أحد تجار الخمور في مدينة بنغازي

تعرضت المجموعة للمقاومة الشديدة مما أدي إلى اتلاف أحدى المركبات الآلية

26

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الاعلام الأمني في قسم النجدة بنغازي أسماعيل الرملي القبض على أحد تجار الخمور والمطلوب في العديد من القضايا الجنائية من قبل قوات الأمن  في مدينة بنغازي .

وأفاد الرملي – لأخبار ليبيا 24 –  أنه في أطار التعاون المتبادل بين الأجهزة الامنية وردت معلومات إلى  الإدارة العامة لحماية الآداب العامة عن وجود تجمع مخل بالآداب العامة .

وأوضح أنه تم التنسيق مع قسم شرطة النجدة وخروج قوة مشتركة بين القسمين وتم مداهمة التجمع في منطقة المساكن خلف الملاعب .

وقال إنه عند وصول قوات الأمن اتضح أن تجار المخدرات بحوزتهم أسلحة نارية، حيث تعرضت المجموعة للمقاومة الشديدة مما أدي إلى اتلاف أحدى المركبات الآلية .

وأشار إلى أنه تم تبادل إطلاق النار لم تسفر عن إصابات بشرية بين قوات اللأمن أو الجناة، لافتًا إلى أنه تم ضبط احد التجار الملقب ( تكسي المساكن ) الذي يقوم بتوزيع الخمور في مركبته الخاصة “لانسر بيضاء اللوان” .

ولفت مكتب الاعلام الأمني في قسم النجدة بنغازي إلى أنه تم تحريز مابحوزة الجاني من خمور وسلاح نوع (كلاشن كوف) والانتقال به للقسم .

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب إعلان وزير الداخلية حالة الطوارئ في مدينة بنغازي وضواحيها للقضاء على كافة الخارجين عن القانون .

مقالات ذات صلة

إعادة توحيد وتنظيم الهيكل الإدارى لمصلحة الأحوال المدنية

جامعة بنغازي تستوعب أكثر من قدرتها والطب البشري تؤكد محدودية قدرتها الاستيعابية

للحد من ظاهرة التهريب .. الأبعج يصدر تعليمات بزرع الألغام حول السد الترابي بالكفرة 

عقب الهجوم على مقر اللواء العاشر .. الرئاسي يجب توحيد المؤسسة العسكرية لمواجهة…

المزيد

إعادة توحيد وتنظيم الهيكل الإدارى لمصلحة الأحوال المدنية

جامعة بنغازي تستوعب أكثر من قدرتها والطب البشري تؤكد محدودية…

للحد من ظاهرة التهريب .. الأبعج يصدر تعليمات بزرع الألغام…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24