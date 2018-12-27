جامعة بنغازي تستوعب أكثر من قدرتها والطب البشري تؤكد محدودية قدرتها الاستيعابية عدم مقدرة الجامعة في التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أجانب، خاصة لطلبة السنة الأولى والثانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عميد كلية الطب البشري بجامعة بنغازي عقيلة البدري، مع مسجل عام الجامعة عماد المنصوري، هيكلية توزيع الطلبة الناجحون في إعداديات الطب دفعة 98 على الكليات الطبية، ومدى مقدرة كلية الطب البشري في استيعابهم.

وأوضح البدري خلال الاجتماع – أن لكلية الطب البشري مقدرة محدودة على استقبال طلبة جدد، وذلك يرجع لوجود عدد كبير من الطلبة القدامى المتعثرين بالسنوات الأولى والثانية، كذلك لعدم وجود مدرجات كافية لاستيعاب الطلبة.

وأشار البدري، إلى عدم مقدرة الجامعة في التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أجانب، خاصة لطلبة السنة الأولى والثانية، والنقص الكبير في احتياجات تسيير الامتحانات من أوراق وأحبار وغيرها، مؤكدًا أن كل هذا يعيق استقبال عدد يفوق القدرة الاستيعابية للكلية.

وأكد عميد كلية الطب البشري، على ضرورة توزيع الطلبة الناجحون في مرحلة الإعداد بشكل يضمن نجاح العملية التعليمية وتقدمها .

من جهته، أوضح المسجل العام لجامعة بنغازي، المشاكل التي تواجهة إدارته، لافتًا إلى أن عدد الطلبة الناجحون من مرحلة الشهادة الثانوية والمتقدمين للتسجيل بجامعة بنغازي يفوق بكثير القدرة الاستيعابية للجامعة.

وأكد أن عدد الطلبة الكبير الذي يفوق القدرة الاستيعابية يعتبر مشكلة كل عام في تزايد بسبب وجود جامعة واحدة عامة في مدينة بنغازي وضواحيها .

وأضاف أن نسبة 70 % من الطلبة الناجحون في اعداديات الطب يرغبون بالتسجيل في كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان، الأمر الذي تسبب في وجود تفاوت في التنسيب بين الكليات مما أحدث مشكلة لكليتي البشري والأسنان.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على خطوات جادة سوف تسعى إدارة كلية الطب بالتعاون مع الكليات الطبية الأخرى وإدارة المسجل العام وإدارة الجامعة للوصول إليها لنجاح العملية التعليمية.