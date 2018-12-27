تغيير مواعيد مباريات الأهلي في الدوري الممتاز

تغيير مواعيد مباريات الأهلي في الدوري الممتاز

أخبار ليبيا 24 – خاص

غيرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي بنغازي والتعاون إلى يوم الإثنين القادم .

وكان من المقرر إقامة اللقاء يوم السبت المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا .

وجاء تغيير موعد اللقاء بعد تعذر عودة فريق الأهلي بنغازي من تونس .

وفِي ذات السياق تم تحديد الخميس المقبل موعدا لمباراة الأهلي بنغازي وشباب الجيل بملعب شيخ الشهداء عمر المختار .

يذكر أن المباراتين لحساب الجولة الأولي والثانية للمجموعة الأولي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .