للحد من ظاهرة التهريب .. الأبعج يصدر تعليمات بزرع الألغام حول السد الترابي بالكفرة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر آمر منطقة الكفرة العسكرية عميد “بلقاسم الأبعج” تعليماته بإرسال مفرزة هندسة لزرع الألغام حول السد الترابي.

وأصدر الأبعج تعليماته أمس الأربعاء تعليماته لآمر فرع العمليات بالمنطقة بإرسال مفرزة هندسة لزرع الألغام بالسد للحد من ظاهرة التهريب ومنع دخول العدو المحتمل إلى جانب العمل على إرسال دوريات وطلب الامكانيات لذلك.

يشار إلى أن منطقة السد الترابي الشاسعة يمر من خلالها مهربي البشر والمخدرات والعصابات المسلحة التشادية أحياناً بعد فتح ممرات في غياب دوريات القوات المسلحة ، ما دفع آمر المنطقة العسكرية الكفرة للجوء إلى زرع الألغام في تلك الممرات .

وكانت منطقة الكفرة العسكرية قد أعلنت في بيان لها حول العمال الأجانب ، وجهته إلى القطاعات العامة والخاصة عن مجموعة من الإجراءات وجب اتخاذها.

وشددت منطقة الكفرة العسكرية في يبانها على القطاعات العامة بضرورة إحضار كشوفات من قبلهم معتمدة حتى يتم اعتمادها من المنطقة من قبل اللجنة بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص ، فقد أكدت المنطقة على ضرورة إبرام عقد لدى محرر العقود مع العمالة التي في ضمانه، على أن لا تتعدى 5 أفراد ، وإحضاره إلى اللجنة المختصة لاعتماده ، مضيفةً أن من لم يدرج في ملف الكشوفات والعقود عليه مغادرة منطقة الكفرة فوراً.

وأوضحت عدم سريان هذه التعليمات والتوجيهات على الأجانب المقيمين بمنطقة الكفرة لمدة تزيد عن 10 سنوات.