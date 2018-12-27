عقب الهجوم على مقر اللواء العاشر .. الرئاسي يجب توحيد المؤسسة العسكرية لمواجهة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الغادر الذي قامت به عصابات من المرتزقة اليوم الخميس واستهدف موقع عسكري بمنطقة تراغن جنوب البلاد.

وتقدم المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الخميس بأحر التعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة، داعياً الله أن يعجل بشفاء المصابين.

وأكد البيان على أن هذا الاعتداء الغادر يستهدف أمن واستقرار ليبيا ، ويعتبر انتهاكاً للسيادة ، معتبراً أن هذا الحدث يستدعي الاستجابة لدعوته المتكررة للإسراع بتوحيد الصف والجهود وكل القوى العسكرية.

ودعا الرئاسي لأن يكون الجنوب الليبية بداية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لمواجهة الإرهابيين والمرتزقة مجتمعين ، وإلى أن يتم القضاء عليهم وتخليص البلاد من شرورهم .

ووجه تحذيره للإرهابيين والمرتزقة في ختام بيانه قائلاً :” وعلى الإرهابيين والمرتزقة وكل من يحاول العبث باستقرار بلادنا أن يعلموا بأنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا مكاناً آمناً في ليبيا”.

يشار إلى أن مقر اللواء العاشر – التابع للقيادة العامة لقوات المشير حفتر – تعرض بمدينة تراغن تعرض في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس لهجوم مسلح من قبل المعارضة التشادية الخارجة عن القانون ، وأسفرت عن مقتل أحد جنود اللواء وإصابة 12 آخرين .

وتمكنت المعارضة التشادية من السيطرة على مقر اللواء لمدة 3 ساعات قبل أن تنجح القوات المسلحة في إعادة بسط سيطرتها عليه وطردهم خارجه.