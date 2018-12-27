مسؤول بشركة البريقة : الوقود يصل للمهربين في الجنوب بسبب الطرق غير الآمنة

مسؤول بشركة البريقة : الوقود يصل للمهربين في الجنوب بسبب الطرق غير الآمنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف عضو لجنة الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح أن عدد من شحنات الوقود وصلت إلى المهربين وأصبح هنالك صعوبة في إيصال هذا الوقود إلى الجنوب بسبب عدم تأمين الطرقات المؤدية إلى الجنوب.

وأضاف صالح في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن هنالك أزمة وقود وغاز في الجنوب وبالتحديد مدينة سبها حيث وصل سعر لتر البنزين إلى دينار وربع ووصل سعر اسطوانة الغاز إلى 45 دينار.

وأفاد عضو لجنة الإدارة في شركة البريقة أن الجنوب الليبي يتم تزويده عن طريق مستودعات شركة البريقة من طرابلس ومصراتة.

وقال صالح :”بعد حركة غضب فزان الأسبوع الماضي أرسلت قافلة من الوقود إلى الجنوب ومن المنطقة الشرقية وبصفة شخصية وبالتجاوز أرسلت قافلة من الوقود بعد أن اتصل بي عدد من رجالات الجنوب وللأسف وصل البعض من سيارات الوقود إلى المهربين وتم لومي على هذا”.

وتابع عضو اللجنة “طلبت من هؤلاء الأشخاص القادمين من الجنوب إحضار أي مستند رسمي من أحد المسؤولين في الدولة وأنا على استعداد لتزويد الجنوب من المنطقة الشرقية لأنني متخوف من وصول الوقود إلى أيادي المهربين”.

وأكد صالح أن أسعار الوقود والغاز مرتفعة في الجنوب ومايقوم به البعض في رفع الأسعار وتحميل المواطن قيمة النقل يعد مخالفة ولايسمح بها رغم أن المواطنين راضين بوصول سعر اللتر من الوقود إلى ربع دينار، حسب قوله.

وواصل عضو اللجنة حديثه :”بدوري أن أقوم بالتزويد أثناء الأزمات ولكن لا أستطيع وضع الجنوب في الجدول لتزويدهم من المنطقة الشرقية لأن حصة الجنوب من مستودعات مصراتة وطرابلس”.

ولفت صالح إلى أنهم كشركة البريقة فهي شركة وطنية تتبع للمؤسسة الوطنية للنفط لايسمحون بالموافقة على هذه التجاوزات أو رفع أسعار لتر الوقود لأي سبب من الأسباب.

وأشار عضو لجنة الإدارة إلى أنه بالنسبة لأزمة الغاز فنحن بالمنطقة الشرقية لم نزود الجنوب بالغاز من المنطقة الشرقية بسبب صعوبة التزويد فالطريق غير آمنة لأن سيارة الغاز من السهل الاعتداء عليها والاستيلاء على أسطوانات الغاز وهذا من أهم الأسباب.

وأكد صالح أن الطريق غير آمنة وشركة البريقة لن تتوقف بتوفير الوقود والغاز لكل المدن في ليبيا وذلك بوقوف المؤسسة الوطنية للنفط مع المواطن في ليبيا .

وأبدى عضو اللجنة أسفه على الاعتداء على سيارات الغاز عندما تم تزويد الجنوب بالغاز من مصراتة حتى أصبح لدى شركة البريقة عجز في الاسطوانات لأنها تسرق وتباع بطرق غير رسمية.