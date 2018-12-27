مديرية أمن جالو تقوم بحملة لمتابعة إجراءات السيارات في جالو

أخبار ليبيا24

انطلقت صباح اليوم الخميس في مدينة جالو الحملة المرورية لضبط الشارع العام والمجاهرة بالأمن بإشراف مديرية الأمن في المدينة.

وقال مدير مديرية أمن جالو المقدم ” خالد العبار ” إن هذه الحملة انطلقت اليوم بجميع أقسام المديرية من قسم النجدة وقسم المرور ومركز الشرطة بمتابعة إجراءات السيارات بالمدينة.

وأضاف ” العبار ” أن هذه الحملة لضبط الشارع العام والمجاهرة بالأمن وضبط المركبات المخالفة وغير المرخصة ومتابعة تأمين وفحوصات السيارات ونزع الزجاج المعتم منها.

وأوضح مدير الأمن أنه تم تقسيم أفراد ألأمن في عدة أماكن على مداخل ووسط المدينة بمتابعة إجراءات، موضحًا أنه تم سحب عدد من كتيبات السيارات نتيجة عدم إتمام الإجراءات.

ونوه “العبار” أنه في الأيام الماضية وصلت مجموعة من اللوحات المعدنية والتي يقدر عددها بـ300 لوحة لقسم المرور وتم توزيعها على المواطنين وهذه الكمية لاتكفي لتلبية السيارات الموجودة.

وأشاد مدير الأمن بتعاون المواطنين في المدينة ودعم المديرية ووعي المواطن بإتمام إجراءات سياراته حفاظاَ على سلامته.