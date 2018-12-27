صالح يطالب المفوضية بالإسراع في الاستفتاء على الدستور أربعة شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية التأمين

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب المستشار “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب، من “عماد السائح” رئيس المفوضية العليا للانتخابات بالإسراع في اتخاذ كل ما يلزم بإجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وذلك في كتاب وجهه مدير مكتب شؤون الرئاسة للمفوضية العليا للانتخابات بناءً على تعليمات رئيس مجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار استيفاء مجلس النواب للاستحقاقات الدستورية المناطة به، وكان مجلس النواب قد أحال قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد المفوضية العليا للانتخابات في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي عقب إقرار مجلس النواب للقانون رقم (06) لسنة 2018م .

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح” في تصريح صحفي سابق إن المفوضية أعلنت عن أبرز التحضيرات والمستجدات لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد ، وذلك بعد استلام المفوضية بشكل رسمي القانون رقم (6) بشأن الاستفتاء على الدستور.

وقد أعلنت المفوضية عن أربعة شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية التأمين.

وأضاف السايح أن قانون الاستفتاء والذي استلمته المفوضية بتاريخ 29 نوفمبر المنصرم، يتضمن 45 مادة، تتخللها عدد من نقاط القوة والضعف، سوف تضعه موضع التنفيذ بعد مراجعة بعض المواد ومن بينها مشاركة الهيئات القضائية، باعتبار أن القانون قد منح هذه الهيئات دوراً تنفيذياً ورقابيًا، مضيفاً أن المفوضية قد تواصلت مع المجلس الأعلى للقضاء للتنسيق بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن.