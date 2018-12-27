إدارة مطار بنينا تطالب شركات الخطوط الجوية بتوفير الإحصائية الدورية لحركة الطيران وأشارت إدارة مطار بنينا إلى أنه تمت مخاطبة الشركات المعنية عديد المرات بخصوص التعاون مع مكتب التوثيق والمعلومات

أخبار ليبيا24

جددت إدارة مطار بنينا الدولي، مطالبتها لشركات الخطوط الجوية بتوفير الإحصائية الدورية “الشهرية والسنوية”، لحركة الطيران والركاب والشحن عبر المطار.

وأشارت إدارة مطار بنينا إلى أنه تمت مخاطبة الشركات المعنية “شركة الخطوط الجوية الليبية، شركة الخطوط الجوية الأفريقية، شركة البراق للنقل الجوي، شركة ليبيا للطيران، شركة طيران النفط”، عديد المرات بخصوص التعاون مع مكتب التوثيق والمعلومات في الإدارة.

وأوضحت الإدارة أنه لوحظ عدم التعاون “المستمر”، وعدم تزويدها بالمطلوب في حينه وكذلك عدم تزويدها بالمطلوب وفق النموذج المعد من قبل شركات الخطوط الجوية.