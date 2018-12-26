إيقاف شاحنة مصرية على متنها جلونات من النافته المعدة للتهريب بمنفذ أمساعد البري

إيقاف شاحنة مصرية على متنها جلونات من النافته المعدة للتهريب بمنفذ أمساعد البري وتتواصل جهود رجال الأمن بمعبر أمساعد لمكافحة التهريب الذي فتك بالاقتصاد الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

ليست المرة الأولى ولا الأخيرة، تمكن رجال مصلحة الجمارك بمنفذ أمساعد البري من إيقاف شاحنة مصرية على متنها عدد كبير من جلونات النافته المعدة للتهريب .

وتتواصل جهود رجال الأمن بمعبر أمساعد لمكافحة التهريب الذي فتك بالاقتصاد الليبي، رغم قلة الإمكانيات .

وكان رئيس أركان الجيش الفريق عبدالرازق الناظوري قد قام بزيارة تفقدية لمنفذ مساعد البري الحدودي الرابط بين الحدود الليبية المصرية في بداية شهر نوفمبر الماضي، وذلك للوقف على أهم المستجدات ومتابعة عملية سير العمل بهذا المرفق المهم .

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان إنه تم خلال هذه الزيارة مناقشة بعض الأمور المتعلقة بدخول وخروج شاحنات نقل البضائع و الوقوف علي أهم العراقيل التي يعاني منها المنفذ بشكل عام مشددا على إنهاءها في أسرع وقت ممكن حتي يعمل المنفذ بشكل طبيعي .