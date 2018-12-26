ليست المرة الأولى .. من جديد برنامج الإصلاح الاقتصادي على طاولة السراج والمشري والكبير

أخبار ليبيا 24 – خاص

رغم الضربة المؤلمة التي تلقها المجلس الرئاسي يوم أمس الثلاثاء، جراء استهداف مقر وزارة الخارجية بوسط العاصمة طرابلس من قبل تنظيم داعش .

وهذه الضربة أثبتت ضعف سيطرة المجلس الرئاسي على طرابلس، رغم إعلان رئيس المجلس الرئاسي لأكثر من مرة أن الوضع الأمني في العاصمة فوق الجيد، وأن الوضع الاقتصادي في الدولة في طريقته إلى الإنفراج .

وعقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في إطار متابعة متابعة الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي .

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، تقييم فعالية خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، وتكبح في الوقت نفسه من جماح السوق الموازية.

كما تم بحث الإجراءات الأخرى، التي تضمنها البرنامج، ومواعيد وآليات التنفيذ، وكيفية معالجة الآثار المترتبة على تنفيذها.

من جهة أخرى، بحث الاجتماع، ملف الخدمات العامة، وخطة حكومة الوفاق الوطني لتوفيراحتياجات المنطقة الجنوبية.

وفي نفس السياق عقد النائب بالمجلس الرئاسي” أحمد عمر معيتيق”، بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس صباح اليوم الاربعاء اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” تم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي تم التوصل اليها بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي يجب اتخاذها لتقييم الوضع الحالي .

وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على مرسوم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري فى طرابلس .

وتشهد ليبيا منذ أكثر من ثلاث سنوات أزمة سياسية حادة، ألقت بضلالها على القطاع الاقتصادي في البلاد أدت إلى حدوث أزمة اقتصادية خانقة، بسبب الانقسام السياسي الذي تعاني منها معظم المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسيادية في الدولة .