بعد أربعة أيام من تحذير مكافحة التهريب .. ضبط مسافر بمطار بنينا بحوزته مليون يورو بعض الجهات الأمنية حاولت التدخل ومصادرة المبلغ المالي، لكن القيادة العامة تدخلت وإرسلت قوات تابعة للكتيبة "106" وتم فض النزاع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت إدارة مطار بنينا الدولي أنه تم ضبط أحد المسافرين اليوم الأربعاء وبحوزته “مليون يورو” يحاول تهريبهن لدولة مصر الشقيقة .

وأوضح إدارة المطار – عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك – أنه تمت مصادرة القيمة في قسم الإمانات، إضافة إلى حجز المعني لدى جهات الاختصاص .

وذكرت إدارة المطار أن بعض الجهات الأمنية حاولت التدخل ومصادرة المبلغ المالي، لكن القيادة العامة تدخلت وإرسلت قوات تابعة للكتيبة “106” وتم فض النزاع .

يشار إلى أن مركز جمارك مطار بنينا الدولي حذر الأحد موظفيه من الحيل والخدع الغريبة والجديدة التي يلجأ إليها المهربين سواء لتهريب العملة أو المخدرات بأنواعها والتي يتفننون فى إخفاء الممنوعات فى محاولة لنقلها عبر الحدود بالموانئ والمطارات.

كما أهابت وحدة التحري والقبض في قسم مكافحة التهريب والمخدرات في مصلحة الجمارك، المسافرين عبر مطار بنينا الدولي بالالتزام بتعبئة نموذج إقرار العملة قبل المغادرة وعند الوصول.

وطالبت الوحدة كافة المسافرين بضرورة التقيد بالمبلغ المسموح به قانونًا وهو 200 دينار من العملة الليبية، و 10,000 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى حتى لا يقعوا في المحظور.

وكانت قوات الأمن في المطار قد تمكنت في شهر أغسطس الماضي من ضبط مبلغ مالي كبير كان في طريقه إلى تركيا من مطار بنينا.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مطار بنينا ضبطها ثلاثة مسافرين حاولوا تهريب مبلغ مالي قدره 5 ملايين دولار إلى تركيا.

وأوضح مكتب مديرية أمن مطار بنينا، في بيان له، أن الجهات الأمنية رصدت هؤلاء الأشخاص منذ أيام وهم يحاولون تجهيز المبلغ، كما رصدت اتصالاتهم مع جهات خارج مدينة بنغازي، وهي التي قامت بتزويدهم بهذا المبلغ.

وأكد المكتب أن الأشخاص الثلاثة اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان، وبأنهم مكلفون بتهريب هذا المبلغ إلى تركيا في إطار محاولة إنقاذ اقتصادها وعملتها المتدهورة أمام الدولار.

وأشار إلى أن جماعة إسلامية في تركيا متفرعة عن إخوان ليبيا، أصدرت الأسبوع الماضي نداءً لأعضائها تحت عنوان “مؤازرة الشعب التركي في محنته الاقتصادية”، ودعت الجماعة “المقيمين في تركيا، خاصة التجار الليبيين والمسلمين عامة وأيضًا أصحاب رؤوس الأموال، إلى انتهاز الفرصة لدعم أنقرة في مواجهتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

ليست الأولى

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أموال مهربة من ليبيا إلى تركيا حيث تم في مايو الماضي 2018 ضبط مهرب بحوزته 561 بطاقة فيزا في مطار بنينا الدولي وكانت وجهته تركيا.

حيث تم القبض على المهرب من قبل وحدة التحريات في مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي كما وجد معه ثلاث رخص قيادة تعود لثلاثة أفراد أتراك الجنسية و هذه الرخص صادرة من ترخيص الأبيار ورخصة صادرة من ترخيص بنغازي و تم أخذ الإجراءات القانونية و جارٍ التحقيق في الواقعة.