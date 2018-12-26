اتحاد الكرة يرفض طلب النصر بتأجيل مباراة الجمعة

أخبار ليبيا 24 – خاص

رد الاتحاد العام الليبي لكرة القدم بالرفض على طلب نادي النصر تأجيل مباراته الأولى في الدوري أمام دارنس في ملعب شهداء بنينا والمقررة هذه الجمعة المقبل الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري .

وبررت لجنة المسابقات رفضها طلب بطل الدوري بما سمته الالتزام باللائحة التي تعطي فرصة أربعة أيام لأي نادي يكون ملتزما بمشاركة دولية .

وبحسب المركز الإعلامي في نادي النصر فإن إدارة النادي:” تدرس هذا الموقف المستغرب من اتحاد الكرة وستقوم بإعداد برنامج خاص جدا للفريق في حال اضطر للعب يوم الجمعة ” .

ودعت إدارة نادي النصر اتحاد الكرة “للتحلي بأكبر قدر من المسؤولية تجاه ما تقوم به لجنة المسابقات التابعة له إدارياً ودراسة تبعات أي قرار يتم اتخاذه حيث أن الأندية والاتحاد شريكان في منظومة كرة القدم ونجاح أي منهما هو نجاح للآخر، والإخفاق إن حدث، سيشمل الجميع”.