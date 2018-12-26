في حال عدم صرف التعويضات .. أهل تاورغاء يعلنون استعدادهم للخروج من مدينتهم

في حال عدم صرف التعويضات .. أهل تاورغاء يعلنون استعدادهم للخروج من مدينتهم السراج : لقد نجحنا في إعادة أهالي تاورغاء إلى منازلهم وما زلنا نعمل على تحسين سبل الحياة لهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور “يوسف جلالة”، التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، والصعوبات التي تعتريه، خلال اجتماع له، مع أعيان المجلس الاجتماعي تاورغاء، وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق عن مصراتة .

وناقش الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أمس الثلاثاء، البند المتعلق بصرف قيمة التعويضات للمتضررين كاملة، وجدولة المتبقي من قيمة التعويضات، بالإضافة إلى مناقشة تعرض أهالي تاورغاء، ولجنة مصراتة للتعويضات، لضغوطات بشأن صرف كامل قيمة المالية المقررة، وفق الاتفاق.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قال في خطابه من يومين بمناسبة ذكرى الاستقلال، “لقد نجحنا في إعادة أهالي تاورغاء إلى منازلهم وما زلنا نعمل على تحسين سبل الحياة لهم، ونعمل على عودة كل النازحين في الداخل والخارج إلى مدنهم” .

واستلم الوزير، بيانًا من نساء مصراتة المتضررات، يطالب بالتزام حكومة الوفاق بما تعهدت به لتسوية ملف تاورغاء مصراتة.

من جهته، أشار رئيس المجلس الاجتماعي تاورغاء، إلى الاستعداد للخروج من تاورغاء في حالة عدم الإيفاء بصرف ما تبقى من التعويضات، مطالبًا بسرعة الإجراءات، لما للتأخير من أثر سلبي في انهيار الاتفاق وحالة التعايش السلمي بين تاورغاء ومصراتة، والعودة إلى مربع الصفر حسب البيان.

كما تم خلال اللقاء، الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة وإبلاغ رئيس المجلس الرئاسي، بالتطورات الطارئة لوضع الحلول العاجلة لتجنيب أهالي تاورغاء ويلات النزوح والتهجير مرة أخرى، ولتجنب التسبب في خلل أمني بتاورغاء، نظير مطالبات المتضررين، التي لم تتحقق بعد.

وكان رئيس لجنة ملف مصراتة تاورغاء عقد اجتماع الأحد مع مجموعة من المتضررين تشمل كافة فئات المتضررين عن مدينة مصراتة .

وعبرالمتضررين عن مدينة مصراتة عن إحباطهم بشأن عدم تنفيذ الحكومة لوعودها في تنفيذ الإتفاق والوعود المقدمة بشأن تنفيذ كل بنود الاتفاق قبل نهاية عام 2018.

واعتبروا أن عدم تنفيذ الإتفاق هو استهتار وتلاعب بحقوق المتضررين، مشيرين إلى منح الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم والا سيتم ايقاف كامل الاعمال المتعلقة بالاتفاق فوراً الى أن يتم تنفيذها كاملة دون تجزئة.

كما حمّل المتضررين حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ الاتفاق، من أكد رئيس اللجنة على ضرورة التريث والمطالبة بحقوقهم عن طريق القنوات الرسمية متعهداً بنقل مطالبهم الى الحكومة فوراً.

يشار إلى أن مقر لجنة إتفاق مصراتة – تاورغاء في مدينة مصراتة قد تعرض للإحراق والتخريب الأسبوع الماضي بسبب إحتجاج متضرري المدينة على عدم تنفيذ كامل بنود الاتفاق ، وحملت اللجنة حكومة الوفاق مسؤولية اي تصعيد بشأن هذا الموضوع.