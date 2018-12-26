اتحاد العاصمة يقيد اللافي رسميًا

أخبار ليبيا24- خاص

تمكن اتحاد العاصمة من قيد لاعبه الجديد الليبي مؤيد اللافي بشكل رسمي، قادما من الشباب السعودي، حيث وقع على عقد مدته عامين ونصف، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبإمكان المدرب الفرنسي لاتحاد العاصمة تيري فروجي، الاستفادة من خدمات مهاجم منتخب ليبيا الشاب، خلال اللقاء الذي سيلعبه أبناء سالفريق أمام المتأهل من مباراة اتحاد سيدي بلعباس ومولودية شرشال، في كأس الجزائر.

ويعتبر اللافي من الأسماء الليبية المميزة التي برزت في المواسم الأخيرة وقدم مستويات جيدة مع الأهلي طرابلس .