تجهيز قسم متكامل للأمراض الجلدية في مركز بنغازي الطبي قسم أمراض الجلدية، يغطي المنطقة الممتدة من أمساعد شرقا إلى سرت غربا ومنها إلى الكفرة جنوبًا.

أخبار ليبيا24

جهزت إدارة مركز بنغازي الطبي بالتعاون مع مدير مستشفى الجمهورية، قسمًا للأمراض الجلدية بسعة 20 سرير.

وقال مدير مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر إن القسم الجديد يهدف إلى تقديم خدمة لمرضى الجلدية، حيث تم إفراد جناح كامل للقسم يتضمن حجرات للكشف والإيواء.

من جانبها، أشارت مدير مستشفى الجمهورية فتحية العريبي إلى أن قسم أمراض الجلدية، يغطي المنطقة الممتدة من أمساعد شرقا إلى سرت غربا ومنها إلى الكفرة جنوبًا.

وأوضحت العريبي أن القسم يضم خمس عيادات تخصصية “عيادة الصدفية والبهاق والجوثام والأمراض الروماتزمية”.

وأضافت مدير مستشفى الجمهورية:”مع ظروف الحرب أغلق قسم الجلدية في مستشفي الجمهورية في العام 2014 ، واختصر عمله داخل غرفتين في مقر مؤجر طيلة 4 سنوات، دون إيواء” .

وقالت العريبي ؛” سيتم افتتاح القسم قريبا، وستكون العيادة من ضمن العيادات الخارجية أما الإيواء سيكون في البرج الثالث، وسيضم صيدلية خاصة بالأدوية البيولوجية والأدوية النمطية الخاصة لحالات الأمراض الجلدية”.