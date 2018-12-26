سلة الكراسي المتحركة تلاقي السودان في افتتاح البطولة العربية

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أخبار ليبيا24- خاص

يفتتح المنتخب الليبي للعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة اليوم الأربعاء مشاركته في البطولة العربية ، التي تحتضنها العاصمة السودانية الخرطوم ، من 25 وحتى 30 من ديسمبر الجاري.

وسيلتقي المنتخب الليبي مستضيف البطولة السودان في اللقاء الافتتاحي، فيما سيلاقي السعودية يوم الخميس ويختتم مشاركته بمواجهة مصر يوم السبت.

وتضم بعثة المنتخب الليبي 16 عنصرًا منهم 12 رياضي إضافة إلى معاون طبي وحكم ومرافق ويترأس البعثة جمال السنوسي .

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