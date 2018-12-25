تعرف على قيمة مشروعات الإنارة في بنغازي ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

دشنت بلدية بنغازي بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء مشروع الإنارة في المدخل الشرقى للمدينة .

ويبدأ مشروع الإنارة الذي دشنه رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى المهندس الصقر عمران بوجوارى ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للأعمال الكهربائية ومدير قسم تشغيل الإنارة بالشركة العامة للكهرباء من جزيرة دوران سيدى يونس وصولا إلى منطقة بودزيرة شرقي المدينة .

وأشار قسم الإعلام في بلدية بنغازي بأنه من المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من تركيب الانارة بالكامل وصولا الى كوبرى سيدى خليفة .

يشار إلى أن هذا المشروع يقع ضمن ستة مشروعات انارة، بقيمة إجمالية 12.993.963 مليون دينار، كانت قد تعاقدت بلدية بنغازى مع الشركة العامة للإعمال الكهربائية من أجل تنفيذها، وأنه على وشك الانتهاء منها بعد أن وصلت إلى مراحلها الأخيرة من الإنجاز .