حفتر يطالب لجنة العقوبات بمجلس الأمن بجرد شحنة الأسلحة وضمان عدم تسربها إلى المليشيات

حفتر يطالب لجنة العقوبات بمجلس الأمن بجرد شحنة الأسلحة وضمان عدم تسربها إلى المليشيات رفض التصريحات الأخيرة للسراج ووزير خارجية تركيا حول شحنة الأسلحة الموردة إلى ليبيا، مطالباً بفتح تحقيق دولي حول الشحنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم قوات الجيش عميد أحمد المسماري رفض قائد الجيش المشير خليفة حفتر ماتم الاتفاق عليه في لقاء فايز السراج ووزير خارجية تركيا في لقائهم الأخير بشأن شحنة الأسلحة الأخيرة التي تم مصادرتها في ميناء الخمس .

وأوضح المسماري أن قائد الجيش رفض التصريحات الأخيرة للسراج ووزير خارجية تركيا حول شحنة الأسلحة الموردة إلى ليبيا، مطالباً بفتح تحقيق دولي حول الشحنة .

وطالب قائد الجيش – بحسب المسماري – لجنة العقوبات بمجلس الأمن بجرد شحنة الأسلحة ووضع يدها عليها لضمان عدم تسربها إلى المليشيات .

كما طالب حفتر بتطبيق عقوبات الدولية على من يقفون بتوريد شحنة الأسلحة إلى ليبيا لمخالفتهم لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر توريد السلاح .

وشدد قائد الجيش على المبعوث الأممي غسان سلامة بضرورة الخروج ببيان رسمي حول الشحنة وتوضيح الحقائق حول الجهات الموردة إليها بصفته مسؤول عن الترتيبات الأمنية .

يشار إلى أن أعضاء جمرك ميناء الخمس البحري تمكنوا في الثامن عشر من ديسمبر من ضبط حاوية قادمة من دولة تركيا محملة بالأسلحة والذخائر.

وتمكن عناصر الجمارك بالميناء من ضبط حاوية أخرى بحجم (40) قدم أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة ذخائر في وقت سابق.

وتمثلت الشحنة التي تم ضبطها، في مسدسات من طراز “9”ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات التركية المنشأ، والمصنعة من قبل شركة “oraki” التركية للصناعات الحربية.

كما تم ضبط كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة، أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها، وهي تركية المنشأ أيضا ومصنعة من قبل شركة “Retay” التركية للنظم الدفاعية .

وبحصر المضبوطات تبين أنها مكونة من (3000) مسدس (9) ملم، و (120) مسدس ” بريتا ”، و (400) بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وتشير المعلومات المبدئية إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا، وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها، على أساس أنها مواد غير قتالية .

وكان أعضاء جمارك ميناء الخمس قد ضبط في وقت سابق حاوية 40 قدم قادمة من تركيا، محملة بــ 2 مليون و 518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 مم .