الاعتداء بالضرب على الفريق الأول لنادي الطيران خلال لقائه مع نادي القيروان

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكرت إدارة نادي الطيران – بنينا، الاعتداء الذي وقع علي بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي، في أثناء مباراتهم الودّية اليوم مع فريق نادي القيروان في ملعبه في بلدة مسة أمس الإثنين.

وقال أحد قدامى الرياضيين في نادي الطيران – بنينا، موسى الشيحي إن المباراة لم تكتمل بسبب خشونة اللعب، وحفاظا على سلامة اللاعبين تم سحب الفريق من الملعب، وعلى إثر ذلك تعرض اللاعبون والمرافقون للاعتداء بالضرب ورمي الحجارة أمام مرأى ومسمع الجميع من إداريي ومشجعي فريق نادي القيروان، وضياع أجهزة وهواتف اللاعبين.

وأضاف الشيخي لا ندري ماذا سيكتب طاقم التحكيم المكلف في تقريره حول هذه الأحداث المؤسفة؟ على الرغم من العلاقات الطيبة التي تربط الناديين، إلا أن السكوت على هذه التصرفات من إدارة نادي القيروان والجمعية العمومية ورابطة المشجعين وقدامى الرياضيين غير مقبول”.