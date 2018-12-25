صحة الوفاق: 3 قتلى و21 جريح في تفجير وزارة الخارجية

أخيار ليبيا24- خاص

أعلنت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، وداد أبو النيران، إن الحصيلة النهائية للهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الليبية طرابلس، هي 3 قتلى و 21 جريحًا.

وقالت أبو النيران في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن أحد جثامين القتلى نقل إلى مركز طرابلس الطبي، بينما نقل الجثمانين الآخرين إلى مستشفى معيتيقه.

وأوضحت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة أنه تم إسعاف الجرحى إلى مستشفيات معيتيقة ومصحة الفتح ومستشفى العيون ومستشفى طرابلس المركزي.

الجدير بالذكر أن تفجيرًا إرهابيًا بواسطة حزام ناسف استهدف وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء أسفر عن مقتل 3 من رجال الأمن وسقوط عدد من الجرحى.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” استهدفت أكثر من مرة مقرات حكومية في العاصمة الليبية طرابلس بينها مقر المؤسسة الوطنية للنفط ومقر المفوضية العليا للانتخابات أسفر التفجيران عن سقوط عدد من القتلى الجرحى.