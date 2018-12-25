قتلى وجرحى خلال تفجير إرهابي استهدف خارجية الوفاق في طرابلس

أخبار ليبيا24- خاص

قتل 3 من رجال الأمن و7 جرحى اليوم الثلاثاء عقب تفجير إرهابي استهدف وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأكد شهود عيان أنه يرجح أن شخص إرهابي “انتحاري” قام بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف لافتين إلى أن أحد الأشخاص المهاجمين قتل خلال تبادل لإطلاق نار.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية التابعة لتنيظم “داعش” استهدفت أكثر من مرة مقرات حكومية في العاصمة الليبية طرابلس بينها مقر المؤسسة الوطنية للنفط ومقر المفوضية العليا للانتخابات أسفر التفجيران عن سقوط عدد من القتلى الجرحى.