اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش وسرايا إرهاب بنغازي جنوب بني وليد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتيبة طارق بن زياد المقاتلة وقوات سرايا إرهاب بنغازي جنوب مدينة بن وليد طريق النهر .

وكانت قناة ليبيا الحدث قد أذاعت خبر نقلا عن مصادر محلية لها يكشف عن تواجد عناصر للمدعو الإرهابي الجضران وسرايا بنغازي في وادي دينار.

كما نقل موقع العنوان عن شهود عيان ومصادر صحفية أن سرايا الدفاع عن بنغازي وبقايا العصابات الإرهابية التابعة لإبراهيم الجضران تتجمع وتحشد قوات عسكرية في منطقة وادي دينار يرجع أنه تستعد لمهاجمة الهلال النفطي.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية هاجمت نهاية الأسبوع الماضي قوات تنتمي لنفس المجموعة الإرهابية في منطقة السدادة وتحديدا في قلعتها القديمة وقتلت العديد منهم وغنمت نحو 26 آلية مسلحة.

وفي ذات الشأن، نفى المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، تواجد لقوات المدعو الإرهابي إبراهيم الجضران وسرايا بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة وادي دينار في المدينة .

وأكد المكتب أنه بعد التواصل مع مديرية أمن بني وليد وتسيير العديد من الدوريات الأمنية هناك، ولم يتم العثور على هذه الجماعات الفارة في الوادي المذكور .