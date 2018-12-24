أمن الأبيار تطلق خطة أمنية جديدة وتساند بنغازي في الطوارئ المديرية أرسلت عددًا من عناصرها لمساندة الأجهزة الأمنية في بنغازي، وذلك دعمًا لتنفيذ خطة الطوارئ داخلها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم المرور والتراخيص الأبيار مقدم عبدالحميد العوامي اليوم الإثنين، مشاركة مديرية أمن الأبيار في الخطة الأمنية الجديدة في بلدية بنغازي.

وأوضح العوامي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن المديرية أرسلت عددًا من عناصرها لمساندة الأجهزة الأمنية في بنغازي، وذلك دعمًا لتنفيذ خطة الطوارئ داخلها.

ولفت العوامي، إلى أن بلدية الأبيار كذلك تشهد خطة أمنية جديدة، حيثُ تنتشر الدوريات في أغلب مداخل ومخارج البلدية، والشوارع، لبسط الأمن.

وأضاف، أن الخطة تتضمن إعداد استيقافات ونقاط تفتيش فجائية من أجل إرساء الأمن وتطبيق القانون، والعمل على مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها وإحالتهم الي جهات الأختصاص.

وكان قد أعلن وزير الدّاخلية بالحكومة المؤقّتة إبراهيم بوشناف، حالة الطوارئ القصوى في بلدية بنغازي، حيثُ شُكلت غرفة عمليات، خاضعة للوزير مباشرةً تعمل على مدار الساعة؛ للإبلاغ عن كافّة الخروقات الأمنية.

وستشهد المدينة، تطبيق خطّة أمنيّة جديدة، برئاسة مدير أمن الجبل الأخضر عقيد “خالد البسطة”، وبالتّنسيق مع مدير الأمن في بنغازي عميد “عادل عبدالعزيز”، وعضوية عقيد “حسن الشّلماني”، ومقدم “جمال العمامي”، ومقدم “أشرف الفايدي”، ومقدم “جعفر العَبيدي”.