للتأكيد على إنشاء “مناطق خضراء” آمنة .. السراج وصنع الله يبحثان ملف تأمين حقل الشرارة ضرورة تقديم ضمانات إضافية لسلامة العاملين ووضع ترتيبات أمنية بديلة قبل إعادة فتح الحقل

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس بطرابلس مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على ضرورة تقديم ضمانات إضافية لسلامة العاملين ووضع ترتيبات أمنية بديلة قبل إعادة فتح حقل الشرارة .

وقال صنع الله لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن التهديدات التي يتعرّض إليها موظفو المؤسسة، وإن المؤسسة على استعداد تام لفتح الحقل في حال تم الإشراف بشكل سليم على جهاز حرس المنشآت النفطية وإعادة تكليف وحدات دعم الشركة، وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية .

وعرض رئيس مجلس الإدارة، الخطة الأمنية التي أعدتها المؤسسة والتي تتضمن إنشاء “مناطق خضراء” آمنة داخل الموقع لمنع دخول أي شخص دون تصريح، وإعادة توزيع الحراس، وتغيير قيادة حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة وإبعاد جميع الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في الحقل إضافة لوضع برنامج تأهيل مهني للحراس. حيث أعطى السيد رئيس المجلس الرئاسي موافقته عليها، وأبدى دعمه لأي مشاريع لتعزيز الأمن في المنشآت .

وأكّد صنع الله أن دفع فدية للمجموعات التي تهدد بإغلاق المنشآت سوف يؤدي إلى المزيد من عمليات الإغلاق في مواقع أخرى في ليبيا .

وأوضح لقد أبلغت فايز السراج بأهمية ضمان سلامة العاملين، التي تأتي على رأس أولوياتي، والحاجة إلى وضع ترتيبات أمنية جديدة في الحقول الموجودة في المناطق الجنوبية حيث أن عمال القطاع يقومون ببناء مستقبل هذا البلد العزيز، وأقل ما يمكننا فعله من أجلهم هو ضمان سلامتهم وأمنهم. وأنا مطمئن بأن هذا الأمر هو من أوليات الحكومة أيضا وأتوجه بالشكر للسيد السراج على اهتمامه بقطاعنا”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، من الضروري إيصال الوقود إلى الجنوب والتصدي لظاهرة سرقة الوقود والتهريب، خاصة في الفترة التالية لقيام المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بإيصال الوقود إلى مستودع سبها، كما أكد على ضرورة التحقيق مع الأفراد والكيانات التي تمنع توزيع الوقود عبر الجنوب ومقاضاتهم .

وأطلع صنع الله، السراج، جهود المؤسسة وشركة البريقة من أجل وصول الوقود إلى مناطق الجنوب .

وتناول الاجتماع الأوضاع بحقل الشرارة الذي قام السراج بزيارته مؤخراً، وأقر الاجتماع خطوات عملية لتعزيز الأمن بالحقل وتفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها المؤسسة الوطنية مما سيساهم في تعزيز وانتظام الإنتاج.

وقد أكدت لجنة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق استمرار تزويد محطات الوقود في المناطق الجنوبية بما تحتاجه من وقود حيث وصل نصف مليون لتر من وقود البنزين ومائة الف لتر من وقود الديزل لمناطق حوض مرزق والقطرون في أقصى الجنوب الليبي وتم البدء في فتح محطات الوقود بعد انقطاع الوقود عنها مدة طويلة .