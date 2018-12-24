تنظيم واستكمال وحدة الباطنة في طوارىء طبي بنغازي

أخبار ليبيا 24- خاص

أنهت إدارة مركز بنغازي الطبي، استكمال وصيانة وحدة الباطنة في قسم الطوارئ، وفقا لخطة الإدارة في التطوير والرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن .

وشمل التطوير بحسب المكتب الإعلامي في المركز، تجهيز غرف الكشف وتنظيم صرف الدواء بفتح صيدلية تقدم العلاج بتعليمات الطبيب بعد إجراء عملية الكشف .

وقالت مدير إدارة الخدمات الطبية في المركز الطبي الدكتورة نزيهة الصرماني، إنه تمت صيانة وحدة الباطنة في قسم الطوارئ، وعيادة الكشف النسائية والرجالية، كما تم تخصيص غرفة خاصة لتخطيط القلب، ولقياس الضغط وفتح صيدلية في قسم الطوارئ، لتوفير احتياجات المريض للدواء بحسب ما يقرره الطبيب المعالج .

وأشارت الصرمانى بأن البرنامج التنظيمي لوحدة الباطنة، يبدأ مع استقبال المريض عن طريق الأطقم الطبية والطبية المساعدة في وحدة الملاحظة، وقياس الضغط وتخطيط القلب للمريض وأخذ بياناته، وبعد الكشف علي المريض يصرف له الدواء من الصيدلية المخصصة للقسم .

وأكدت الصرماني أن التواصل مع الصيدلية سيكون مستمراً لمعرفة الجرعات المطلوبة لكل حالة والتاكد من حالات نقص الادوية اواستهلاكها، وهو برنامج مفيد للتحكم والسيطرة علي الادوية وعدم اهدارها واستنزافها في غير محلها حسب قولها .