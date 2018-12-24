تكليف القوات الخاصة لمواجهة الإرهابيين في مدينة سبها

تأمين المدينة ومواجهة المجموعات المسلحة والإرهابيين وقطاع الطرق المنتشرين على الحدود الجنوبية المفتوحة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الصاعقة الخاصة عقيد ميلاد الزوي، اليوم الإثنين، أن القيادة العامة كلفت القوات الصاعقة بضرورة التوجه إلى مدينة سبها .

وأوضح الزوي أن القوات الخاصة ستعمل على تأمين المدينة ومواجهة المجموعات المسلحة والإرهابيين وقطاع الطرق المنتشرين على الحدود الجنوبية المفتوحة على دول تشاد والنيجر ومالي .

وذكر أن القيادة العامة للجيش قد أصدرت تعليماتها بخصوص تكليف القوات الخاصة في الجنوب الغربي تحديداً مدينة سبها  .

وأوضح أن القوات في طور التجهيز وبانتظار في التجهيزات من القيادة العامة للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مدينة سبها”.

وتابع الزوي ” أن منطقة سبها تعاني حقيقة من السلب والنهب والاغتيالات في وضح النهار والاستيلاء على السيارات فمنطقة سبها تتعرض لضغوطات من الجماعة الإرهابية التي تأتي من الحدود للجنوب .

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