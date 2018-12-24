تكليف القوات الخاصة لمواجهة الإرهابيين في مدينة سبها
تأمين المدينة ومواجهة المجموعات المسلحة والإرهابيين وقطاع الطرق المنتشرين على الحدود الجنوبية المفتوحة
أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الصاعقة الخاصة عقيد ميلاد الزوي، اليوم الإثنين، أن القيادة العامة كلفت القوات الصاعقة بضرورة التوجه إلى مدينة سبها .
وأوضح الزوي أن القوات الخاصة ستعمل على تأمين المدينة ومواجهة المجموعات المسلحة والإرهابيين وقطاع الطرق المنتشرين على الحدود الجنوبية المفتوحة على دول تشاد والنيجر ومالي .
وذكر أن القيادة العامة للجيش قد أصدرت تعليماتها بخصوص تكليف القوات الخاصة في الجنوب الغربي تحديداً مدينة سبها .
وأوضح أن القوات في طور التجهيز وبانتظار في التجهيزات من القيادة العامة للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مدينة سبها”.
وتابع الزوي ” أن منطقة سبها تعاني حقيقة من السلب والنهب والاغتيالات في وضح النهار والاستيلاء على السيارات فمنطقة سبها تتعرض لضغوطات من الجماعة الإرهابية التي تأتي من الحدود للجنوب .