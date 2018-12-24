بعد زيارته الأخيرة لليبيا .. كونتي يؤكد ضرورة إجراء انتخابات خلال العام القبل

بعد زيارته الأخيرة لليبيا .. كونتي يؤكد ضرورة إجراء انتخابات خلال العام القبل المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده في فبراير المقبل يمكن أن يعزز ما جاء في خارطة الطريق الأممية ومؤتمر باليرمو

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ضرورة إجراء انتخابات حرة خلال عام 2019 تسمح للشعب الليبي باختيار وتحديد مستقبل بلاده.

وأضاف كونتي – في حوار مع صحيفة لاستامبا الإيطالية اليوم الإثنين – أن اتخاذ القرار يعود لليبيين أنفسهم، قائلا إن العملية السياسية يجب أن تمر عبر الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده في فبراير المقبل يمكن أن يعزز ما جاء في خارطة الطريق الأممية ومؤتمر باليرمو، ويخلق توافقا فيما يتعلق بالاستحقاقات القادمة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” استقبل مساء أمس الأحد بمقر إقامته بمدينة طبرق رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” وكان في استقباله رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ “عبدالله المصري ” وعدد من المسؤولين وضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فقد بحث صالح، مع كونتي آخر مستجدات الشأن الليبي ومتابعة مخرجات مؤتمر “باليرمو”، وسبل تذليل كافة الصعوبات أمام تحقيق نتائجه وإجراء انتخابات خلال النصف الأول من العام القادم .

وأكد صالح خلال اللقاء على وفاء مجلس النواب بالتزاماته التشريعية لأجل تحقيق ذلك، منوهًا على دعم مجلس النواب الكامل لإجراء الانتخابات خلال العام القادم .

وشدد صالح مبأنه أول من طالب بإجراء الانتخابات كحل وحيد لإنهاء الأزمة الليبية وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد وتحقيق إرادة الشعب الليبي دون سواه.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس مجلس النواب درعً لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بمناسبة زيارته .