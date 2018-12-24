تضارب الأنباء حول تجمع لمليشيات “الجضران” في بني وليد قناة ليبيا الحدث أذاعت خبر نقلا عن مصادر محلية عن تواجد عناصر للمدعو الجضران والسرايا في الوادي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، تواجد لقوات المدعو الإرهابي إبراهيم الجضران وسرايا بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة وادي دينار في المدينة .

وأكد المكتب أنه بعد التواصل مع مديرية أمن بني وليد وتسيير العديد من الدوريات الأمنية هناك، ولم يتم العثور على هذه الجماعات الفارة في الوادي المذكور .

وكانت قناة ليبيا الحدث – القريبة من قيادة الجيش الليبي – قد أذاعت خبر نقلا عن مصادر محلية لها يكشف عن تواجد عناصر للمدعو الجضران وسرايا بنغازي في وادي دينار.

كما نقل موقع العنوان – التابع لقناة الحدث – عن شهود عيان ومصادر صحفية أن سرايا الدفاع عن بنغازي وبقايا العصابات الإرهابية التابعة لإبراهيم الجضران تتجمع وتحشد قوات عسكرية في منطقة وادي دينار يرجع أنه تستعد لمهاجمة الهلال النفطي.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي هاجمت نهاية الأسبوع الماضي قوات تنتمي لنفس المجموعة الإرهابية في منطقة السدادة وتحديدا في قلعتها القديمة وقتلت العديد منهم وغنمت نحو 26 آلية مسلحة.