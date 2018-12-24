صنع الله يصل بنغازي للمشاركة في الاجتماع الأول للجمعيات العمومية للشركات النفطية
صنع الله يصل بنغازي للمشاركة في الاجتماع الأول للجمعيات العمومية للشركات النفطية
أخبار ليبيا 24 – خاص
وصل مساء اليوم الإثنين رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والوفد المرافق له إلى مدينة بنغازي .
وقال رئيس المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط احمد العريبي – لأخبار ليبيا 24 – إن الغرض من زيارة صنع الله لبنغازي، للمشاركة في الاجتماع الأول للجمعيات العمومية للشركات النفطية .
وأوضح العريبي أنه كان في استقبال صنع الله، رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان .
وذكر العريبي أن صنع الله سيدير اجتماع الجمعيات العمومية السنوية للشركات النفطية الذي سيعقد في مقر شركة الخليج العربي للنفط خلال الأيام القادمة.