صنع الله يصل بنغازي للمشاركة في الاجتماع الأول للجمعيات العمومية للشركات النفطية

صنع الله يصل بنغازي للمشاركة في الاجتماع الأول للجمعيات العمومية للشركات النفطية صنع الله يصل بنغازي للمشاركة في الاجتماع الأول للجمعيات العمومية للشركات النفطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل مساء اليوم الإثنين رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والوفد المرافق له إلى مدينة بنغازي .

وقال رئيس المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط احمد العريبي – لأخبار ليبيا 24 – إن الغرض من زيارة صنع الله لبنغازي، للمشاركة في الاجتماع الأول للجمعيات العمومية للشركات النفطية .

وأوضح العريبي أنه كان في استقبال صنع الله، رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان .

وذكر العريبي أن صنع الله سيدير اجتماع الجمعيات العمومية السنوية للشركات النفطية الذي سيعقد في مقر شركة الخليج العربي للنفط خلال الأيام القادمة.