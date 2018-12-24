مصرية تكشف حقائق عن علاقة والدها المتوترة مع القذافي وتعود المشاكل بين الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة والقذافي إلى فترة الرئيس الراحل أنور السادات

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت “نيفين إبراهيم سعدة ” ابنة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة، إن العلاقات كانت تشوبها المشاكل بين والدها ومعمر القذافي .

وكان إبراهيم سعدة يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المصرية خلال رئاسة انور السادات لمصر.

وأوضحت “نيفين” في استضافة لها على أحدى القنوات المصرية أن أحد المسؤولين السياسيين في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك أجبر والدها على ركوب إحدى الطائرات وبعد أن توقفت الطائرة فوجئ بأنه في ليبيا.

وأشارت إلى أن القذافي هدد والدها بعد أن شاهدة في ليبيا بأنه لولا وجوده في وفد مصر رسمي لكان له تصرف آخر معه”.

وتعود المشاكل بين الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة والقذافي إلى فترة الرئيس الراحل أنور السادات، بسبب سخرية الصحيفة الدائمة من القذافي .

ورحل الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، عن عالمنا يوم 12 ديسمبر، عن عمر ناهز 81 عاما إثر صراع مع المرض.