ترحيل 99 مهاجر غير شرعي عبر منفذ أمساعد وتم ضبط المهاجرين خلال الأسبوع الماضي عقب دخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، من بينهم مصابين بأمراض معدية وآخرين مسجل ضدهم قضايا.

أخبار ليبيا24

رحلت غرفة الإيواء التابعة لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات أمس الأحد، عدد 99 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ أمساعد البري.

وتم ضبط المهاجرين خلال الأسبوع الماضي عقب دخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، من بينهم مصابين بأمراض معدية وآخرين مسجل ضدهم قضايا.

وأثنى مدير فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات مقدم رمزي رمضان على مجهودات سرية التحري والقبض قرنادة التابعة للقيادة العامة ونيابة الهجرة غير الشرعية فرع البيضاء وفرع القبة وفرع جنوب الجبل وفرع مسه ونيابة شحات والجهات المتعاونة مع فرع الجهاز .

وحذر مدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات كل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان البلاد، مؤكدا تصديهم لكل المخالفين، وأن مصلحة ليبيا فوق الجميع .